Μεταφέρεται στη Βρετανία η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο - Τι ζήτησε η οικογένεια

Μεταφέρεται στη Βρετανία η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο - Τι ζήτησε η οικογένεια

H 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο, μεταφέρεται στην Βρετανία, με ιδιωτική πτήση μετά από αίτημα της οικογένειάς της.

Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Η κατάσταση πάντως του 3 ετών παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καστοριά: Ηλικιωμένος πετούσε 50ευρα στο δρόμο

Καστοριά: Ηλικιωμένος πετούσε 50ευρα στο δρόμο

Ο ουρανός γέμισε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, όταν ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χρήματα σε περαστικούς, στο δρόμο προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποιώντας την Αστυνομία.

24 Οκτ 2025

Ετικέτες: 3ΧΡΟΝΗ, πισίνα, Ρόδος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;