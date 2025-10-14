Μετά το "μίνι καλοκαίρι" φθινοπωρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Έρχονται βροχές από Τετάρτη

Ο καιρός, μετά τα 27άρια του Σαββατοκύριακου, αναμένεται να γίνει πιο φθινοπωρινός τις επόμενες ημέρες με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 20-24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά «από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια». Ο μετεωρολόγος του Star αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «ξεκινάνε λίγες βροχές στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι ππερισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς , ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ».

🎯ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ

✅Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές… pic.twitter.com/JnM0qe2tfR

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 13, 2025

Για ένα «Φθινόπωρο από τα παλιά» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Με σκόρπια ψιλόβροχα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό. Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», αναφέρει ο μετεωρολόγος και σημειώνει ότι «από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα».

Στο υστερόγραφό του ο Τσατραφύλλιας λέει πως «στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς».

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 έως βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

