Μετά τις αναποδιές… νέο ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»

Την χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης» εξασφάλισε ο Δήμος Αγρινίου μετά από πολύμηνες προσπάθειες και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Ο δήμαρχος Αγρινίου, σε δημόσια ανάρτησή του με τίτλο «Από τις αναποδιές… στη νέα αρχή», τόνισε ότι η δημοτική αρχή δεν σταμάτησε στιγμή να αγωνίζεται, επισημαίνοντας τη σημασία της επιμονής και της σιωπηλής δουλειάς που οδήγησε στην υπέρβαση εμποδίων.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, για την προτεραιότητα που προσέδωσε στο έργο.

«Συνεχίζουμε με έργα και αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η ανακατασκευή του ταρτάν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον αθλητισμό της πόλης και τη στήριξη των τοπικών αθλητικών σωματείων.