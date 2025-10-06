Μεσσηνία: Αυτός είναι o γνωστός αρχιτέκτονας που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ

Αυτός είναι o γνωστός αρχιτέκτονας, θύμα της διπλής δολοφονίας στην Μεσσηνία, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα θύματα ήταν ζευγάρι. Ο 68χρονος έχει δεχτεί μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο 61χρονος επιστάτης της επιχείρησης τουλάχιστον δύο πισώπλατα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star, οι αρχές αναζητούν τον δράστη του στυγερού εγκλήματος, ένα πολύ νεαρό αγόρι, πιθανόν ανήλικος, στα "όρια της ενηλικίωσης".

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 68χρονος που ήταν και γνωστός αρχιτέκτονας μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, μετά από επιθέσεις σε βάρος του.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια επιπόλαια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή, κ. Νίκο Κοτακίδη, και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο 68χρονος δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ.

Σημείωσαν επίσης ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους.

Πώς έγινε το διπλό φονικό

Όπως περιέγραψε το Star, ο δράστης μπήκε χθες το βράδυ στην επιχείρηση και κατευθύνθηκε αμέσως στον χώρο υποδοχής, φορώντας κουκούλα και κάτι κρατώντας κάτι στο δεξί του χέρι, χωρίς κανείς να καταλάβει τι. Μπήκε μέσα στον χώρο και υποκρίθηκε ότι ήθελε να πληρώσει. Όταν έφτασε στον χώρο ο ιδιοκτήτης, έβγαλε το περίστροφο που κρατούσε και πυροβόλησε εξ επαφής δύο φορές τον 68χρονο. Ο επιστάτης που ήταν δίπλα του, έντρομος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης έστρεψε το όπλο προς το μέρος του και τον πυροβόλησε δύο φορές πισώπλατα.

Στον χώρο ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος έτρεξε και κατάφερε να διαφύγει, με τον δράστη να τον πυροβολεί μια φορά, χωρίς να τον πετυχαίνει.

Στη συνέχεια ο δράστης της διπλής δολοφονίας έτρεξε προς τον κεντρικό δρόμο, όπου εκτιμάται ότι είχε αφήσει τη μηχανή του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει τις κινήσεις του δράστη, ενώ αναζητά και το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο εργάζονται οι αστυνομικοί είναι αυτό των προσωπικών διαφορών, ενώ το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε σκοπό τη ληστεία έχει αποκλειστεί.

Πηγή: thetoc.gr