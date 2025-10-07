Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Ένα βήμα πριν την αποκάλυψη του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, βρίσκονται οι αρχές, που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη. Το STAR και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη φέρνουν στο φως αποκλειστικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του.

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος επέβαινε στο σκούτερ που καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο Κώστας Γκέλντης.

Ο νεαρός μιλούσε σπαστά ελληνικά. Αυτή την περιγραφή έδωσε ο ανιψιός του θύματος, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού.

«Εγώ, μόλις πυροβόλησε το θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε», είπε ο ανιψιός του θύματος.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του αρχιτέκτονα, καθώς υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

