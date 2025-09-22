Μεσολόγγι: «Ξενοκράτειο 1885-2025: Από το σχολείο στο μουσείο» το θέμα ημερίδας

H ημερίδα «Ξενοκράτειο 1885-2025: Από το σχολείο στο μουσείο» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι με στόχο την ανάδειξη του κηρυγμένου ως μνημείου, και από το 2021 Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως σημαντικού μέρους της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.

Θεμελιωμένο το 1885, το Ξενοκράτειο λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του 1980 ως σχολείο, και από το 2011 παραχωρήθηκε στο ΥΠΠΟ για τη δημιουργία Μουσείου.

Στο πλαίσιο της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα συμμετάσχουν παλαιοί δάσκαλοι και μαθητές του Ξενοκρατείου, οι οποίοι θα καταθέσουν τις προσωπικές τους μνήμες από το κεντρικό αυτό σχολείο του Μεσολογγίου, που υπήρξε πάντα σημαντικό μέρος της ζωής της πόλης και είναι συνδεδεμένο με εμβλημα-τικά κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα.

Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις οι οποίες θα αφορούν στη μετατροπή του σχολείου σε μουσείο (εργασίες αποκατάστασης και οργάνωσης της έκθεσης) και τη μέχρι σήμερα απήχηση και δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στα 3,5 περίπου χρόνια λειτουργίας του (εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακές δράσεις).