Μεσολόγγι: Ξεκινούν ξανά οι παιδικοί σταθμοί Πλώσταινας και Αγίου Παύλου μετά τις αναβαθμίσεις

Ξεκινούν ξανά τη λειτουργία τους στο Μεσολόγγι οι παιδικοί - βρεφικοί Πλώσταινας και Αγίου Παύλου, μετά τις εργασίες αναβάθμισης, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Μεσολογγίου:

Ο Τομέας Παιδείας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και των τεχνικών προδιαγραφών, οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί Πλώσταινας και Αγίου Παύλου θα τεθούν σε λειτουργία τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης των υποδομών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Ζητούμε την κατανόηση και την υπομονή των γονέων και κηδεμόνων έως την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες έχουν ως στόχο τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.