Μεσολόγγι: Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ

Μεγάλη διάκριση για τη Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποτέλεσε η κατάκτηση του Βραβείου Αριστείας στο 9ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Saint Stefan», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2025 στην παραθαλάσσια πόλη Μπούτβα του

Μοντενέγκρο.

Η Χορωδία παρουσίασε ένα πλούσιο και εμπνευσμένο πρόγραμμα, το οποίο ταξίδεψε το κοινό από τα παραδοσιακά μας τραγούδια έως και τη σύγχρονη χορωδιακή δημιουργία. Η ερμηνεία των μελών, σε συνδυασμό με την εκφραστικότητα και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής,

ενθουσίασε και ξεσήκωσε τους θεατές, χαρίζοντας στη Χορωδία της πόλης μας την κορυφαία

αυτή διάκριση.

Ιδιαίτερη συγκίνηση όμως προκάλεσε η παρέλαση των Χορωδών με παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές και μια τεράστια ελληνική σημαία, εικόνα που αποτέλεσε το αποκορύφωμα της

διοργάνωσης.

Η διεθνής αυτή επιτυχημένη εμφάνιση, ανέδειξε για ακόμη μια φορά το καλλιτεχνικό επίπεδο και την εξωστρέφεια της Χορωδίας ενώ συνοδεύτηκε από δύο νέες προσκλήσεις για συμμετοχή σε φεστιβάλ στη Λιθουανία και στην Πολωνία, που απηύθυναν χορωδίες που συμμετείχαν.

Με τη λήξη του φεστιβάλ, η Χορωδία είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο του Κοτόρ και την ιστορική Καστροπολιτεία του Ντουμπρόβνικ. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα πραγματοποίησε προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα, όπου οι χορωδοί έψαλαν με κατάνυξη το «Άξιον Εστί» και το «Χριστός Ανέστη», βιώνοντας μια μοναδική πνευματική εμπειρία.

«Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο μαέστρος Σπύρος Χολέβας και τα μέλη της Χορωδίας, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική αυτή διάκριση και συνεχίζουν με σταθερά βήματα την πολιτιστική τους πορεία, προβάλλοντας διεθνώς τη χώρα, τον τόπο μας, την

παράδοση και την ψυχή της Ιερής μας Πόλης», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση.