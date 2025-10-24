Μεσολόγγι: Βελτιωμένη η κατάσταση μετά τη χθεσινή βροχόπτωση

Σημαντικά βελτιωμένη η κατάσταση στο Μεσολόγγι, μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν ξανά την περιοχή.

Σχεδόν ολόκληρη η ανατολική περιοχή του Μεσολογγίου, από το κέντρο της πόλης έως και το λιμάνι, καλύφθηκε από νερά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σημεία στο Μεσολόγγι όπου εξακολουθεί να υπάρχει συσσώρευση υδάτων.

Οι κάτοικοι εύχονται να μη βρέξει πάλι δυνατά, καθώς ο καιρός είναι και σήμερα βροχερός και καταγγέλλουν, ότι τα αντλιοστάσια για ακόμα μία φορά δεν λειτούργησαν ενώ και τα φρεάτια δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ο δήμαρχος Μεσολογγίου αναγνώρισε το πρόβλημα και ζητάει από την πολιτεία χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα.

Θλιβερό περιστατικό, η επίθεση που δέχτηκε χειριστής μηχανήματος την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει φερτά υλικά, από ομάδα 10 ατόμων με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ertnews.gr