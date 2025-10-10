Μεσολόγγι: Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Θεοδωράκη - «Καλό ταξίδι πατέρα, σε ευχαριστούμε για όλα»

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γρηγόρη Θεοδωράκη, Νίκος, όπως γνωστοποίησε φανερά συγκινημένος ο πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ από το Μεσολόγγι.

Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο κείμενο τον αποχαιρετά για πάντα, περιγράφοντας όλους τους λόγους για τους οποίους ένας πατέρας έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανος για τον τρόπο που ανέθρεψε τα παιδιά του και για όσα τους κληροδότησε. «Διαβατήριο το όνομά σου που άνοιγε τις πόρτες και τις καρδιές των ανθρώπων»,

Η συγκινητική ανάρτηση του Γρηγόρη Θεοδωράκη:

Όλοι θα πουν ότι έφυγες πλήρης ημερών…

Και αντικειμενικά είναι έτσι.

92 στα 93 πόσο να αντέξεις…

Κι όμως εμένα δεν μου έφτασε…

Σαν χθες μου φαίνεται που με μάθαινες ποδήλατο.

Σαν χθες που πηγαίναμε στη Τουρλίδα για μπάνιο.

Σαν χθες που με πήγες πρώτη μέρα σχολείο.

Σαν χθες που πήγαμε να βρούμε σπίτι μόλις πέρασα φοιτητής.

Αχ ρε πάτερα, πότε πέρασαν τα χρόνια…Σαν ψέμα μου φαίνεται…

Αμ το άλλο…

Πέρασες τα πάντα: ορφάνια, πολέμους, κατοχή, στερήσεις, όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της γενιάς σου.

Κι όμως ούτε μια στιγμή δεν έχασες την ευγένεια, την εντιμότητα, την ανθρωπιά, την περηφάνια, την αξιοπρέπειά σου.

Τι πράγμα είναι αυτό ρε πατέρα: όπου και να πήγα, όποιον και να συνάντησα δεν βρήκα έναν να μου πει μια κακή κουβέντα για σένα.

Αφού είσαι γιος του κυρ-Νίκου θα είσαι καλός άνθρωπος, μου έλεγαν όλοι.

Διαβατήριο το όνομά σου που άνοιγε τις πόρτες και τις καρδιές των ανθρώπων.

Τι παρακαταθήκη είναι αυτή ρε πατέρα;

Τι βαριά κληρονομιά είναι αυτή που μας αφήνεις...

Πώς θα το αντέξουμε;

Καλό ταξίδι πατέρα.

Σε ευχαριστούμε για όλα.

ΥΓ. Το τελευταίο αντίο αύριο Σάββατο 11.10.2025, στις 11.30 π.μ. στον Άγιο Θωμά Μεσολογγίου.