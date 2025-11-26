Μεσολόγγι: Βανδάλισαν για μια ακόμη φορά τα παρατηρητήρια της Τουρλίδας

Βανδαλισμούς παρατηρούμε για μια ακόμη φορά στο Μεσολόγγι και αυτή την φορά αφορούν τον δρόμο της Τουρλίδας, καθώς όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ένας πολίτης ο Στράτος Γραβάνης, ανεγκέφαλοι έσπασαν και πέταξαν στη θάλασσα τα κάγκελα από το ένα εκ των παρατηρητηρίων που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται καταστροφές σε έργα, όπως είναι και οι παιδικές χαρές καθώς και το λιμανάκι του Αιτωλικού, αλλά και πολλά άλλα. Εκτός από τις Αρχές που πρέπει να ερευνήσουν και το θέμα αυτό, θα πρέπει και οι πολίτες να αναφέρουν στην αστυνομία ότι περίεργο παρατηρούν για να εντοπίζονται και να τιμωρούνται οι δράστες.

aixmi-news.gr