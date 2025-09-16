Μεσολόγγι: Τριήμερο Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού - Το πρόγραμμα

Το Μεσολόγγι ανοίγει τις πόρτες του στη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση μέσα από το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού, που διοργανώνει η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στις 19-20-21 Σεπτεμβρίου 2025.

Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες καλούνται να γνωρίσουν τις τέχνες, την παράδοση και το τοπίο της λιμνοθάλασσας μέσα από δωρεάν εργαστήρια που συνδυάζουν γνώση, συμμετοχή και τοπική ταυτότητα.

Ο ξυλότορνος, η χαρακτική, το ψάρεμα, η κεραμική, η ζωγραφική, η μεταξοτυπία, η γαστρονομία και οι δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία που αναδεικνύει τον δημιουργικό τουρισμό ως έναν τρόπο να έρθουμε σε ουσιαστική επαφή με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

«Σας περιμένουμε στο Μεσολόγγι για να ανακαλύψουμε τη πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολογγίου και τους ανθρώπους, μέσα από την τέχνη, τη δημιουργία, τη γεύση και την παράδοση», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

Για τη συμμετοχή σας, απαιτείται δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2631302048 | 6940742001

Ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/PvX1HCi1QB5fHeAW7

Πρόγραμμα Δράσεων

🔹 Παιδικό Πρόγραμμα (6–12 ετών)

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

● 18:00-19:00 | Εργαστήριο Ξυλότορνου: Δίνουμε ζωή στο ξύλο

Τοποθεσία: Τοπικός Κόμβος_Local HUB – Εισηγητής: Λευτέρης Καρέλης

Τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη του ξυλότορνου και φτιάχνουν μικρά αντικείμενα με τα χέρια τους.

● 19:15-20:15 | Κατασκευές εμπνευσμένες από τη λιμνοθάλασσα

Τοποθεσία: Με λογισμό και μ’ όνειρο – Εισηγήτρια: Άννα Μανθάτη

Δημιουργούμε με φαντασία κατασκευές που αποτυπώνουν τον κόσμο της λιμνοθάλασσας.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

● 10:00-11:00 | Ζωγραφική: Τα χρώματα της λιμνοθάλασσας

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Μιχάλης Κότσαρης

Μαθαίνουμε να παρατηρούμε και να ζωγραφίζουμε το φως, τα νερά και τα χρώματα της λιμνοθάλασσας.

● 11:00-12:00 | Μαθαίνουμε να ψαρεύουμε στη λιμνοθάλασσα

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Συνεταιρισμός Αναγέννηση. Μαθαίνουμε τις τεχνικές ψαρέματος από τους ανθρώπους της λιμνοθάλασσας.

● 19:00-20:00 | Επιτραπέζια παιχνίδια Μεσολογγίου

Τοποθεσία: Με λογισμό και μ’ όνειρο – Εισηγήτρια: Άννα Μανθάτη

Διασκεδαστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια εμπνευσμένα από την ιστορία και το περιβάλλον του Μεσολογγίου.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

● 11:00-12:00 | Φτιάχνουμε ανακυκλωμένο χαρτί και βιβλιοδετούμε

Τοποθεσία: άλς Creative Lab – Εισηγητές: Αγησίλαος & Γιάννης Ρόμπολας

Τα παιδιά γίνονται μικροί «χαρτοποιoί» και φτιάχνουν τα δικά τους τετράδια.

● 12:30-13:30 | Μεταξοτυπία για μικρούς δημιουργούς

Τοποθεσία: άλς Creative Lab – Εισηγητές: Αγησίλαος & Γιάννης Ρόμπολας

Πειραματιζόμαστε με σχέδια και χρώματα πάνω σε ύφασμα και χαρτί.

● 18:00-20:00 | Θεατρικό και δημιουργικό εργαστήρι: Ο Αλατούλης και το Φοινικόπτερο

Τοποθεσία: Τοπικός Κόμβος_Local HUB – Εισηγήτρια: Μαρία Τραγουλιά

Ένα δημιουργικό εργαστήρι που ζωντανεύει τη λιμνοθάλασσα μέσα από τους ήρωες Αλατούλη, Φοινικόπτερο και Αργύρη τον Αργυροπελεκάνο Πρόγραμμα Εφήβων & Ενηλίκων

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

● 19:00-20:00 | Εργαστήριο Ξυλότορνου: Δίνουμε ζωή στο ξύλο

Τοποθεσία: Τοπικός Κόμβος_Local HUB – Εισηγητής: Λευτέρης Καρέλης

Η τέχνη του ξυλότορνου παρουσιάζεται με πρακτική εφαρμογή και δημιουργία μικρών αντικειμένων.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

● 11:00-12:30 | Χαρακτική στην Πελάδα

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Μιχάλης Κότσαρης

Ανακαλύπτουμε πώς τα τοπία της λιμνοθάλασσας χαράζονται στο ξύλο και γίνονται έργα τέχνης.

● 13:00-14:00 | Παστώνοντας ψάρια & παρασκευάζοντας αυγοτάραχο

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Συνεταιρισμός Αναγέννηση

Ένα ταξίδι στη γεύση και την παράδοση της λιμνοθάλασσας.

● 19:00-21:00 | Εργαστήριο Κεραμικής: Το χώμα παίρνει μορφή

Τοποθεσία: Τοπικός Κόμβος_Local HUB – Εισηγήτρια: Μαρία Γούργαρη

Πλάθουμε τον πηλό και φτιάχνουμε χρηστικά αντικείμενα.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

● 11:00-12:00 | Μαθαίνουμε να ψαρεύουμε στη λιμνοθάλασσα

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Συνεταιρισμός Αναγέννηση

Μια βιωματική εμπειρία ψαρέματος στο φυσικό περιβάλλον.

● 12:00-13:00 | Εργαστήριο Μαγειρικής: Πετάλι και καβουρομακαρονάδα

Τοποθεσία: Πελάδα Συνεταιρισμού Αναγέννηση – Εισηγητής: Συνεταιρισμός Αναγέννηση

Γευόμαστε αυθεντικές τοπικές συνταγές μέσα από μια μαγειρική εμπειρία.

● 17:00-18:30 | Εισαγωγή στη Μεταξοτυπία

Τοποθεσία: άλς Creative Lab – Εισηγητές: Αγησίλαος & Γιάννης Ρόμπολας

Εξερευνούμε τη μέθοδο της μεταξοτυπίας και φτιάχνουμε τα δικά μας μοναδικά έργα.

● 19:00-20:00 | Εργαστήριο χορού στο Ηλιοβασίλεμα

Τοποθεσία: Παραλία Τουρλίδας (μαρόκια) – Εισηγήτρια: Αργυρώ Γούλα

Μια καλλιτεχνική εμπειρία χορού με κινήσεις εμπνευσμένες από τους φυσικούς ήχους και το ηλιοβασίλεμα της λιμνοθάλασσας.

Το φεστιβάλ δημιουργικού τουρισμού υλοποιείται από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της δράσης 3.1 «Διαδρομή δημιουργικού τουρισμού στην περιοχή κάθε εταίρου» του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities - ENERDECA II», του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020" (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.