Mεσολόγγι: Το Σωματείο Εργαζομένων λέει "Όχι στη συγχώνευση - διάλυση του Νοσοκομείου"

"Όχι στη συγχώνευση - διάλυση του Νοσοκομείου", λέει το Σωματείο Εργαζομένων στο Μεσολόγγι μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε για τις αλλαγές στην υγεία.

Η σχετική ανακοίνωση:

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα νοσοκομεία του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι και Αγρίνιο) τίθενται σε "ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή".

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα βήμα προς τη συγχώνευση των δύο νοσοκομείων, με σοβαρότατες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τους εργαζομένους και την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές και ισότιμες υπηρεσίες περίθαλψης. Μια τέτοια εξέλιξη:

Υποβαθμίζει τον ρόλο του Γ.Ν. Μεσολογγίου ως αυτόνομο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οδηγεί σε περαιτέρω υποστελέχωση, αποψίλωση κρίσιμων τμημάτων και υπηρεσιών.

Εντείνει την ανισότητα στην παροχή υγειονομικής φροντίδας σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωγραφικά νομούς της χώρας.

Θέτει σε αμφισβήτηση το μέλλον του νοσοκομείου μας, καθώς και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων του.

Η προχειρότητα με την οποία επιχειρείται αυτή η μεταρρύθμιση, χωρίς προηγούμενο διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, τους θεσμικούς φορείς και τα σωματεία των εργαζομένων, προκαλεί ανησυχία και οργή. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους "συγχωνεύσεων", "εξοικονόμησης πόρων" και "οικονομικής αποδοτικότητας", όταν διακυβεύεται η υγεία και η ζωή των πολιτών.

Ζητάμε:

Την άμεση απόσυρση της επίμαχης διάταξης.

Την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Τη διασφάλιση της αυτόνομης και ισότιμης λειτουργίας όλων των νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας.

Καλούμε τους πολίτες, τους φορείς της περιοχής και όλα τα σωματεία να αντιταχθούν σθεναρά σε αυτή τη μεθόδευση. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι πεδίο «αναδιαρθρώσεων» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σύστημα.

Το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου ανήκει στην τοπική κοινωνία και δεν θα το αφήσουμε να διαλυθεί.

ΥΓ. ΕΛΠΊΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ, ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Μεσολογγίου