Μεσολόγγι: Το Σάββατο η «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων» στο Ξενοκράτειο Μουσείο

Αυτό το Σάββατο στο Μεσολόγγι, η μουσική εκδήλωση «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων» στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η ανακοίνωση:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανία και Λευκάδος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», πραγματοποιούν την καλλιτεχνική συνέργεια, με τίτλο «Έξοδος... με τ' αλφαβητάρι των άστρων», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι.

Το μουσικό σχήμα Atropon acoustic, διαδρώντας με τη χορωδία των εκπαιδευομένων νέων του Εργαστηρίου και με όχημα τη μουσική και τον ποιητικό λόγο, επιχειρεί μια διαφορετική «Έξοδο» του Ανθρώπου στην ελεύθερη έκφραση νοημάτων και αξιών, με απώτερο στόχο τη συμπερίληψη της αναπηρίας στην κοινότητα, μέσω της Τέχνης.

Σε αυτό το ταξίδι συνεργεί μαζί τους η Ομάδα Χορωδίας και Έκφρασης εφήβων «Ήβη» του Δήμου Αγρινίου.

Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια: Ευσταθία Γρέντζελου, Γεώργιος Αθανασόπουλος

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η αφίσα:

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας

Φωτεινή Σαράντη

Αρχαιολόγος