Μεσολόγγι: Το Σάββατο η εκδήλωση προς τιμήν του λογοτέχνη-ποιητή Λάκη Χαντζή
Αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι η εκδήλωση προς τιμήν του λογοτέχνη-ποιητή Λάκη Χαντζή, όπως ανακοίνωση ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου.
Η ανακοίνωση:
Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας λογοτέχνη - ποιητή Λάκη Χαντζή, η οποία θα γίνει το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στο Κτίριο Χρυσόγελου.
Θα απαγγείλουν ποιήματα:
- Η φιλόλογος - εκπαιδευτικός κα. Ελένη Πλακίδα
- Ο ποιητής και ψυχολόγος κ. Παναγιώτης Μερέκας
- Ο «φωνητικός φύλακας της ιστορικής στιγμής της ανατίναξης του Χ. Καψάλη» κ. Πέτρος Σιάμος
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο συγγραφέας κ. Δημήτρης Μανιάτης.
Η έκθεση χειρόγραφων ποιημάτων σε πάπυρο θα παραμείνει στον χώρο έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.
Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς και τον ποιητή.
Δείτε την αφίσα:
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ