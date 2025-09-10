Μεσολόγγι: Το Σάββατο η εκδήλωση προς τιμήν του λογοτέχνη-ποιητή Λάκη Χαντζή

Αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι η εκδήλωση προς τιμήν του λογοτέχνη-ποιητή Λάκη Χαντζή, όπως ανακοίνωση ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση:

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας λογοτέχνη - ποιητή Λάκη Χαντζή, η οποία θα γίνει το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στο Κτίριο Χρυσόγελου.

Θα απαγγείλουν ποιήματα:

  • Η φιλόλογος - εκπαιδευτικός κα. Ελένη Πλακίδα
  • Ο ποιητής και ψυχολόγος κ. Παναγιώτης Μερέκας
  • Ο «φωνητικός φύλακας της ιστορικής στιγμής της ανατίναξης του Χ. Καψάλη» κ. Πέτρος Σιάμος

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο συγγραφέας κ. Δημήτρης Μανιάτης.

Η έκθεση χειρόγραφων ποιημάτων σε πάπυρο θα παραμείνει στον χώρο έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς και τον ποιητή.

Δείτε την αφίσα:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Ετικέτες: ΕΚΔΗΛΩΣΗ, Εμποροβιομηχανικος Συλλογος Μεσολογγιου, ΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ, Μεσολόγγι

