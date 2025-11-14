Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Το πρόγραμμα της 7ης ανοιχτής ημέρας υδατοκαλλιέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στο Μεσολόγγι θα πραγματοποιηθεί η 7η Ανοιχτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας, στις 29 Νοεμβρίου, μία εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την εκδήλωση διοργανώνει το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του στο Μεσολόγγι (κεντρικό Αμφιθέατρο ΤΑΥ), στο πλαίσιο εορτασμού της 7ης ημέρας Υδατοκαλλιέργειας στις 27-29 Νοέμβριου 2025.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Η αφίσα της εκδήλωσης:


