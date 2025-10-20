Mεσολόγγι: Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου εξέδωσε η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την πόλη του Μεσολογγίου

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. Αθανάσιος Μαυρομμάτης

Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ε ί

Να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940



Κυριακή 26/10/2025-

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων,

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών και ελλιμενισμένων

πλοίων από 8ης πρωινής ώρας της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου

της 28ης Οκτωβρίου.

Δευτέρα 27/10/2025

- Φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των

καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, ελλιμενισμένων πλοίων κατά τις

βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου με φροντίδα των αρμοδίων

υπηρεσιακών παραγόντων.-

- Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα

Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.

• Ώρα 10:45 : Ρίψη στεφάνων για τους αφανείς ήρωες της θάλασσας από τους

μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και του

1ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου.

• Ώρα 11:30 : Απότιση φόρου τιμής και κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές,

σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στο Ηρώο Πεσόντων των τελευταίων

πολέμων (τρίγωνο).

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Τσακαλίδης, υπεύθυνος του Τμήματος

Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτλ/νιας.

Τρίτη 28/10/2025

• Ώρα 8:00 Επίσημη έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία της Ι.Π. Μεσολογγίου

• Ώρα 10:30 Κωδωνοκρουσία σε όλους τους Ιερούς Ναούς της πόλης

• Ώρα 10:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής

• Ώρα 11:00 - Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής χοροστατούντος του

Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.- Εκφώνηση του πανηγυρικού της Ημέρας από την κ. Παπαδημητρίου Μαρία,

εκπαιδευτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι.Π. Μεσολογγίου.

• Ώρα 11:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων των

τελευταίων πολέμων (τρίγωνο).- Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.- Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων θα γίνει με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στη Δοξολογία και στην κατάθεση των στεφάνων.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Αντώνιος Σωτηρόπουλος, υπάλληλος της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

• Ώρα 12:00 : Παρέλαση επί της οδού Σπύρου Μουστακλή της Ι.Π.

Μεσολογγίου, Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, Προσκόπων, Οδηγών και Τμήματος Ε.Ε.Σ. (τμήματος Μεσολογγίου), Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και του Στρατού, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνου Καραγκούνη.

Κατά την παρέλαση οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου θα καταλάβουν τιμητική θέση στην εξέδρα των επισήμων.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Τσακαλίδης, υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

• Ώρα 12:30 : Απονομή τιμητικής διάκρισης στους πρωτεύσαντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2025 από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο, οδός Σταυροπούλου 31)

• Ώρα 17:00 : Επίσημη υποστολή της σημαίας στην Κεντρική Πλατεία της Ι.Π. Μεσολογγίου