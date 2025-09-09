Μεσολόγγι: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα τιμήσει το Μεσολόγγι την 14η Σεπτεμβρίου για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης αναφέρει:

Η 14η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το π.δ 304/2001 έχει καθιερωθεί ως ημέρα Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.

Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι πρέπει να το δηλώσουν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 12ης Σεπτεμβρίου 2025 στο τηλέφωνο 26313-61277 ή 26313-61603 για να τηρηθεί σειρά όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Τα έξοδα των στεφάνων δεν καλύπτονται από την Π.Δ.Ε

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. 43828/08-08-2025 εγκυκλίου του Υπουργείου

Εσωτερικών, την 14η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή, στην Ι.Π. Μεσολογγίου θα

πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εκδηλώσεις:

Ώρα 11:30 π.μ.: Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Ώρα 12:15 μ.μ.: Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων των τελευταίων πολέμων (τρίγωνο).

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.