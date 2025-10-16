Μεσολόγγι: Το περιβάλλον στο επίκεντρο επίσκεψης των μαθητών του Δημοτικού Γουριάς στο Δημαρχείο

Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γουριάς στο Δημαρχείο Μεσολογγίου, όπου συνομίλησαν με το δήμαρχο, Σπύρο Διαμαντόπουλο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Στο Δημαρχείο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου υποδεχθήκαμε δεκάδες μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Γουριάς, οι οποίοι έφεραν μαζί τους ένα κύμα χαράς και γέλιου, σήμερα Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025. Τα μικρά παιδιά, συνοδευόμενα από την υποδιευθύντρια κα Ιωάννα Καρακίτσιου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, επισκέφθηκαν το γραφείο του Δημάρχου, Σπύρου Διαμαντόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος της πόλης συζήτησε με τους μαθητές για την Εικόνα της Εξόδου, αντίγραφο της οποίας κοσμεί το γραφείο του, καθώς και για τη σημασία του εορτασμού της διακοσιοστής επετείου από την Έξοδο. Η κουβέντα όμως έφτασε και στο αγαπημένο θέμα των παιδιών, το ποδόσφαιρο, αφού μοιράστηκαν με τον Δήμαρχο τις προτιμήσεις τους για τις αγαπημένες τους ομάδες.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες δεν παρέλειψαν να ενημερώσουν τον Δήμαρχο και για την εθελοντική δράση που είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα την ίδια ημέρα, όταν με τη βοήθεια των δασκάλων τους προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Τουρλίδας, στέλνοντας με το παράδειγμά τους ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τη σημασία που έχει η προστασία του Περιβάλλοντος.

Η σύντομη και ευχάριστη αυτή επίσκεψη, υπενθύμισε σε όλους μας την αξία της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ευθύνη όλων μας για την οικοδόμηση μιας πιο υπεύθυνης και συνειδητοποιημένης νέας γενιάς.

Δείτε το βίντεο: