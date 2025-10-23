Μεσολόγγι: Το ασθενοφόρο, δωρεά, της κυρίας Αθηνάς είναι στο συνεργείο τρεις μήνες!

Το ασθενοφόρο στο Μεσολόγγι, που έκανε δωρεά. η κυρία Αθηνά στο νοσοκομείο, είναι στο συνεργείο τρεις μήνες!!!

Δεν έχουν τέλος οι…αρρυθμίες στο ΕΣΥ όπως αποκαλύπτει η καθημερινότητα. Ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου. Όταν όμως χρειάστηκε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο στο νοσοκομείο. Το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν στη Γαβρολίμνη, «στρατηγικά» τοποθετημένο για να καλύπτει σύμφωνα με πληροφορίες και το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.

Χρειάστηκε να φύγει από εκεί, να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και να φτάσει με καθυστέρηση για να παραλάβει τη γυναίκα. Ευτυχώς η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της, όμως η ουσία παραμένει: κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται άμεση βοήθεια, παίζει κορώνα-γράμματα την ίδια τη ζωή του.

Αθηνά Παπαχρήστου: Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη ευεργέτιδα του Μεσολογγίου – Είχε δωρίσει ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ

Και αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, κάνει λάθος.

Το ασθενοφόρο που είχε δωρίσει η γιαγιά Αθηνά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου —μια συγκινητική πράξη προσφοράς και αγάπης προς τον τόπο— βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες ακινητοποιημένο στο συνεργείο, αναφέρει το nafpaktianews.

Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ουσιαστικά να δώσει λύση ώστε να επιστρέψει το όχημα στη δράση, εκεί όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Την ώρα που οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι λιγοστοί και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες καλύπτοντας τεράστιες αποστάσεις με τραγικές ελλείψεις σε οδηγούς, προσωπικό.

Οι πολίτες του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής δεν ζητούν θαύματα· ζητούν τα αυτονόητα: ένα ασθενοφόρο διαθέσιμο όταν υπάρχει ανάγκη και ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί.

Το ΕΚΑΒ δεν χρειάζεται υποσχέσεις· χρειάζεται στήριξη, προσωπικό και μέσα. Γιατί την επόμενη φορά όποιος χρειαστεί άμεση βοήθεια μπορεί να μην προλάβει.