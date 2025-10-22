Μεσολόγγι: Την Πέμπτη τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Χρήστου Καψάλη που φιλοτέχνησε ο Ευάγγελος Τύμπας

Αύριο Πέμπτη,  23 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα, στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
Η τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προετοιμασίας για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, θα λάβει χώρα στην πλατεία στην είσοδο της πόλης,
έμπροσθεν της Πύλης.

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ.
Δαμασκηνού, ο οποίος θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση.

