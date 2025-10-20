Μεσολόγγι: Την Πέμπτη τα αποκαλυπτήρια αγάλματος Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη

Αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προετοιμασίας για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, διοργανώνει την τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία στην είσοδο της πόλεως, έμπροσθεν της Πύλης, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00.

Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο, και τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Αθανάσιο Μαυρομμάτη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, ο οποίος θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου που τιμούν την ιστορική μνήμη και αναδεικνύουν τη σπουδαία παρακαταθήκη της Ιεράς Πόλεως, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση δύο αιώνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.