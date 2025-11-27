Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Την Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 12:00

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργανώνει εκ νέου την τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα, την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00, στην πλατεία στην είσοδο της πόλεως, έμπροσθεν της Πύλης.

Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκάριο Φαρμάκη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, ο οποίος θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου που τιμούν την ιστορική μνήμη και αναδεικνύουν τη σπουδαία παρακαταθήκη της Ιεράς Πόλεως, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση δύο αιώνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή.

