Μεσολόγγι: Τη μοριοδότηση της ΕΕΤΑΑ καλούνται να καταθέσουν δικαιούχοι voucher για την προσχολική

Ενημερωτική ανακοίνωση για τους γονείς δικαιούχους voucher ΕΕΤΑΑ εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Το Αυτοτελές Τμήμα Καταργούμενου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό

Κέντρο Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου» ενημερώνει ότι την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για τους δικαιούχους των voucher

για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική

εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης 2025-2026».

Οι δικαιούχοι γονείς που έχουν κάνει αίτηση προεγγραφής καλούνται να καταθέσουν την μοριοδότηση που έχουν λάβει από την ΕΕΤΑΑ στο Α.Τ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιερής

Πόλης Μεσολογγίου έως 27-08-2025 προκειμένου να γίνει η τελική κατάταξη και έγκριση

των αιτήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, σύμφωνα με την δυναμικότητα των

δομών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αυτοτελές Τμήμα Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Διεύθυνση: Φάβρου 3, ΤΚ 302 00, Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 2631022129

Email: pneumatikoke@gmail.com