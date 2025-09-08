Μεσολόγγι: Θρήνος στον Άγιο Γεώργιο για το θάνατο της 52χρονης Ευαγγελίας Διαμαντοπούλου

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στο Μεσολόγγι και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου για το θάνατο της 52χρονης Ευαγγελίας (Λίτσας) Διαμαντοπούλου, μητέρας δύο παιδιών.

Η εκλιπούσα έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη τη μάχη της με την επάρατη νόσο το τελευταίο διάστημα, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους φίλους της. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Η Ευαγγελία Διαμαντοπούλου ήταν μητέρα δύο παιδιών. Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, καλοσύνη και γενναιότητα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 5:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου.

Πηγή: messolonghivoice.gr