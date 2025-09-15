Μεσολόγγι: Θερμά χειροκροτήματα στην τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Λάκη Χαντζή

Συγκίνηση στο Μεσολόγγι και θερμά χειροκροτήματα στην τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη - ποιητή Λάκη Χαντζή, που διοργάνωσε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση:

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στην ασφυκτικά γεμάτη από πλήθος συμπολιτών μας αίθουσα του Κτιρίου Χρυσόγελου, η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου προς τιμήν του Μεσολογγίτη λογοτέχνη – ποιητή Λάκη Χαντζή για την ακούραστη και διαχρονική προσφορά του στην πνευματική ζωή της πόλης.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνου Πασιόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ξεχωριστή προσωπικότητα και τη γλαφυρή γραφή του τιμώμενου δημιουργού, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για την πολυετή συμβολή του στον τόπο μας.

Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων του κ. Χαντζή από την κα Ελένη Πλακίδα και τους κ.κ. Παναγιώτη Μερέκα και Πέτρο Σιάμο, με τον κ. Δημήτρη Μανιάτη να έχει τον συντονισμό και τον πρόλογο κάθε απαγγελίας.

Ο ίδιος ο λογοτέχνης – ποιητής, εμφανώς συγκινημένος, ανέβηκε στο βήμα καταχειροκροτούμενος και ευχαρίστησε θερμά τους πολυάριθμους παρευρισκόμενους για την τιμή που του έκαναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο εγγόνια του, που ταξίδεψαν από την Αθήνα για να βρεθούν κοντά του στη σημαντική αυτή στιγμή.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου παρέδωσε στον κ. Χαντζή τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Διοίκησης για τη συνολική του προσφορά στην πόλη.

Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και τους ανθρώπους του Κτιρίου Χρυσόγελου για την άψογη φιλοξενία. Θερμές ευχαριστίες και προς το κατάστημα ειδών κηπουρικής Green House Shop (Σταυροπούλου 31) για τον ανθοστολισμό της αίθουσας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ