Μεσολόγγι: Συντονιστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Συντονιστική σύσκεψη των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την προετοιμασία και τον καθορισμό των δράσεων ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση επιπτώσεων από χιονοπτώσεις και παγετό (ΒΟΡΕΑΣ), πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σήμερα Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πολεοδομίας και Βιώσιμου Τουρισμού, Νίκος Παπανικολάου, μαζί με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Κουφό και τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Πύραρχο Ευστράτιο Πετράκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου τόνισε τη σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου για παν ενδεχόμενο, ενώ έμφαση δόθηκε στη αναγκαιότητα συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Από πλευράς τος,, οι εκπρόσωποι των παραβρισκόμενων συναρμόδιων φορέων, δήλωσαν την ετοιμότητα και επάρκεια μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Στην συντονιστική σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου, Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Καπνιάς, ο εκπρόσωπος του Παραρτήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μεσολογγίου, Γεώργιος Τασκώφ και ο Επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας-Διάσωσης Μεσολογγίου, Διονύσιος Τσιρόγλου.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παραμένει σε εγρήγορση και καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.