Μεσολόγγι: Συνέδριο για την «Διασύνδεση bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού»

Συνέδριο για την «Διασύνδεση bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού» πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ώρα έναρξης 10πμ), στο Μέγαρο Χρυσόγελου, στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τους εταίρους του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (συντονιστής εταίρος), ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ,ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ και ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.

Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν αποτελέσματα και ενέργειες του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σχετικά με:

- τη σύνδεση της bio-παραγωγής, της bio-μεταποίησης και του bio-τουρισμού για την αειφόρο ανάπτυξη

- τα σήματα επισκεψιμότητας που μπορούν να αποκτήσουν μεταποιητικές μονάδες

- τημικροβιακή βιοποικιλότητα ως εργαλείο ανάδειξης τοπικών προϊόντων

- το ρόλο της διατροφής στην τουριστική ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνική συνοχή

- την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.

Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας2014-2020"(ΠΑΑ),Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία».