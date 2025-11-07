Μεσολόγγι: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Πρόσκληση στην 33/2025 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 στις 18.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200), με ταυτόχρονη δυνατότητα

τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασηςστα παρακάτω θέματα:

1. Τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑΜ, συζήτηση και λήψη απόφασης (κατόπιν του υπ’αριθμ.34152/6.11.2025 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων)

2. Ενέργειες που απαιτούνται για την Υλοποίηση των έργων της Ενεργειακής Κοινότητας Δ4 που

συμμετέχουν ως μέλη ο Δήμος και η ΔΕΥΑΜ – Συζήτηση & Λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω:

• Παρουσίαση χρηματοδοτικού εργαλείου για το έργο της ενεργειακής κοινότητας και έγκριση

• σχεδιασμού βιωσιμότητας έργου

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

• Ενέργειες για λήψη όρων σύνδεσης

• Σύμβαση προμήθειας διακανονισμού και αποδοχής σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΔΕΥΑΜ, με παράλληλη παρουσίαση βιώσιμου διακανονισμού ληξιπρόθεσμων σύμφωνα με τις ωφέλειες του ενεργειακού συμψηφισμού, το χρονοδιάγραμμα του έργου και τη κοινωνική πολιτική της ΔΕΥΑΜ (κατόπιν του υπ’αριθμ. 34152/6.11.2025 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων)

3. Λειτουργία ενεργειακής κοινότητας Δ4, συζήτηση και λήψη απόφασης (κατόπιν του υπ’αριθμ. 34152/6.11.2025 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων)

4. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοιμητηρίων

Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου για το έτος 2026 (απόφ. 505/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. –

Αντιδήμαρχος)

5. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2026 (απόφ. 506/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

6. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2026 (απόφ. 507/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

7. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με Τιμές Ζωνών, Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδων (ΣΑΟ), Συντελεστές Οικοπέδων (ΣΟ), Τιμές οικοπέδων, για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2026 (απόφ. 508/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

8. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών διαφήμισης για το έτος 2026 (απόφ. 509/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

9. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων,τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιαματικών πηγών για το έτος 2026 (απόφ. 510/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

10. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομιών – πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2026 (απόφ. 511/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

11. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους αυθαίρετης χρήσης

Δημοτικών εκτάσεων για το έτος 2026 (απόφ. 512/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

12. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για κάθε στεγασμένο χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2026 (απόφ. 513/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

13. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη του ημερήσιου τέλους κάτοχων επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2026 (απόφ. 514/2025) (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

14. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (απόφ. 457/2025) άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

(εισηγητής κ.Παπανικολάου Νικ. – Αντιδήμαρχος)

15. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (απόφ. 458/2025) περί αποζημίωσης ρυμοτομούμενων

επικειμένων στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Παπανικολάου Νικ. – Αντιδήμαρχος)

16. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (απόφ. 475/2025) περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης του Ο.Τ. 217 του σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου(εισηγητής κ.Παπανικολάου Νικ. – Αντιδήμαρχος)

17. Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Σερρών (εισηγητής κ.Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος)

18. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (απόφ. 520/2025) περί χωροθέτησης θέσης στάσηςστάθμευσης αποκλειστικής χρήσης σε ΑμεΑ(εισηγητής κ.Τέγας Χρήστ. – Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου

19. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (απόφ. 519/2025) περί εφαρμογής κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων(εισηγητής κ.Τέγας Χρήστ. – Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργία Φούντα