Μεσολόγγι: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενόψει της χειμερινής περιόδου και με κεντρικό θέμα τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και

πλημμυρικών φαινομένων, σήμερα Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπανικολάου, ενώ

συμμετείχαν εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιακοί παράγοντες από τις

εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, προκειμένου να εξετάσουν τα

ζητήματα που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου, ξεκινώντας τη συνεδρίαση, επεσήμανε την ανάγκη καλή

συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και τω πολιτών,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διαχείριση των προκλήσεων που μπορεί να

προκύψουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας την

κρισιμότητα η κάθε συναρμόδια υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στον τομέα

ευθύνη της, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, ενώ υπενθύμισε ότι η αντιπυρική

περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και τόνισε τη σημασία της συνέχισης της προσοχής και της

επιμέλειας, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών παρουσίασαν αναλυτικά τις προετοιμασίες τους

και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει για την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. Η

συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και

συντονισμού των δράσεων για την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των υποδομών του

Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας

κος. Νικόλαος Δ. Παπανικολάου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής

Προστασίας κος. Νικόλαος Αθ. Κουφός, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Περιβάλλοντος &

Ανακύκλωσης κος. Χρήστος Βούρβαχης, ο Διοικητής της Π.Υ. Μεσολογγίου Αντιπύραρχος κος.

Παναγιώτης Στούμπος, ο Εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου Υποπλοίαρχος κος.

Δημήτριος Μουζόπουλος, ο Δασάρχης Μεσολογγίου κος. Γεώργιος Δημητριάδης, ο Διοικητής

της Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυν/κος Yποδ/ντής κος. Κων/νος Γκερέκος, η Διευθύντρια της

ΔΕΥΑ Μεσολογγίου κα. Μαρία Κατσώτα, ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε

Αιτωλ/νίας κος. Γεώργιος Παπαδόπουλος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Άνω

Κουδουνίου κος. Κων/νος Ρέγκλης, Κατοχής κος. Γεώργιος Πλαστήρας, Μάστρου κος

Απόστολος Ζούγκος, Πενταλόφου κος Δημήτριος Κουτρούλης, Φραγκουλαίϊκων κος. Νικόλαος

Φραγκούλης, οι Πρόεδροι: ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου κος. Γεώργιος Μάνθος & ο Αντιπρόεδρος ΤΟΕΒ Νεοχωρίου κος. Ιωάννης Κουτσοθόδωρος, η εθελοντική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού(ΕΕΣ) Μεσολογγίου (υπεύθυνη κα. Ελένη Λουκά).