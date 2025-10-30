Μεσολόγγι: Συνάντηση Παπαθανάση – Διαμαντόπουλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες

Μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε το Μεσολόγγι, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης συναντήθηκε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρο Διαμαντόπουλο, με θέμα την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες

Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Πολιτικής Προστασίας-Βιώσιμου Τουρισμού Νικόλαος Παπανικολάου, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας-Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης Χρήστος Βούρβαχης, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου Κωνσταντινος Πασιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Ντίνος Γιαννόπουλος και ο ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Επαμεινώνδας Λύρος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν διεξοδικά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ο κ. Παπαθανάσης ενημερώθηκε αναλυτικά για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου, καθώς και για τα κρίσιμα σημεία απ’ όπου προέρχεται το πρόβλημα.

Συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσου συντονισμού όλων των αρμόδιων φορέων και Υπουργείων, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι παρεμβάσεις αποκατάστασης, αλλά και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων υποδομής που θα δώσουν οριστική λύση στα χρόνια ζητήματα που ταλαιπωρούν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.

«Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση. Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης αντιλαμβάνομαι σε βάθος το πρόβλημα και την αγωνία των συμπολιτών μας. Θα συνεργαστούμε και θα προκαλέσουμε στο προσεχές διάστημα σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βρεθούν άμεσα λύσεις, αλλά και βιώσιμες, μακροχρόνιες και οριστικές παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν ουσιαστικά την περιοχή μας. Βρίσκομαι δίπλα στις προσπάθειες του Δήμου προκειμένου να συμβάλω στη λύση των προβλημάτων» τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.