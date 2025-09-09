Μεσολόγγι: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου για μεγάλη φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών στο Μεσολόγγι.

Στην φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 09.09.25 συμμετέχουν για την κατάσβεσή της 24 οχήματα με 60 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα.

Η μάχη με τις φλόγες είναι μεγάλη, καθώς προσπαθούν να αναχαιτίσουν τις φλόγες μακριά από το θέατρο. Να υπενθυμίσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά στην περιοχή φωτιά αντίστοιχου βεληνεκούς.