Μεσολόγγι: Σύλληψη μετά από έλεγχο για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 120 γραμ. κάνναβης και ένα δενδρύλλιο

Συνελήφθη στο Μεσολόγγι για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ένας άνδρας στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 120 γραμμάρια κάνναβης και ένα δενδρύλλιο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός και σε έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν την κατοχή του και κατέσχεσαν 4,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 119 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και ένα δενδρύλλιο κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

*Φωτογραφία αρχείου