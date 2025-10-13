Μεσολόγγι: Συγκίνηση για το θάνατο του συνταξιούχου δικηγόρου Χρήστου Παπαδημητρίου

Συγκίνηση προκάλεσε στο Μεσολόγγι η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συνταξιούχος δικηγόρος Χρήστος Παπαδημητρίου. 
Ο νομικός που πέθανε σε ηλικία 84 χρόνων, καταγόταν από την Μακρυνεία, σταδιοδρόμησε στο Μεσολόγγι και όπως γράφει το aixmi-news.gr, αγαπούσε ιδιαιτέρως το χωριό του.

Διακρινόταν για τις ικανότητές του, ήταν ανήσυχο πνεύμα και πολυγραφότατος.

Είχε έναν γιό τον Θωμά, επίσης δικηγόρο και μία κόρη την Χριστιάννα, που, δυστυχώς,  έφυγε από την ζωή πριν από ενάμιση χρόνο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

