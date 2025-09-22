Μεσολόγγι: Συγχαρητήρια Διαμαντόπουλου στους μεταλλιούχους αθλητές του 20ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ju-Jitsu

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες του Δήμου που διακρίθηκαν και κατέκτησαν συνολικά δέκα μετάλλια στο 20ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ju-Jitsu 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας, με τη συμμετοχή 1.800 αθλητών από 21 χώρες.

Οι αθλητές του Δήμου μας απέσπασαν εξαιρετικές διακρίσεις, με την Αρετή Σιακαβέλλα να κατακτά δύο χρυσά μετάλλια, τη Φαίδρα Σιακαβέλλα και την Πωλίνα Ευθυμίου να κατακτούν από ένα χρυσό μετάλλιο η καθεμία, τη Διονυσία Ροδοπούλου να κερδίζει ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, τον Διονύση Σωτηρακόπουλο, τον Χρήστο Τσιγάρα, τη Μαρία Μπρούνου και την Ειρήνη Ακρίδα να κατακτούν από ένα χάλκινο μετάλλιο ο καθένας. Οι επιδόσεις τους μας έκαναν όλους υπερήφανους, καθώς εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε ένα τόσο υψηλό αθλητικό επίπεδο, ως μέλη της Εθνικής Ομάδας.

Η συνολική συγκομιδή δέκα μεταλλίων (τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και πέντε χάλκινα) είναι μία εξαιρετική αθλητική επιτυχία, που καταδεικνύει την αφοσίωση, την σκληρή δουλειά και το υψηλό επίπεδο των αθλητών του Δήμου μας. Τα παιδιά μας ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη, εκπροσωπώντας με τον Δήμο μας σε κάθε ευκαιρία.

Συγχαίρουμε θερμά τους αθλητές, καθώς και τον προπονητή τους, κ. Σταύρο Βέλλιο, και ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και διακρίσεις στο μέλλον. Η αφοσίωση, το πάθος και η σκληρή δουλειά αυτών των νέων ανθρώπων επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά πως, με θέληση και πειθαρχία, κάθε στόχος είναι εφικτός.