Μεσολόγγι: Στο εδώλιο τέσσερις Αγρινιώτες για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Για πορνογραφία ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ίντερνετ κατηγορούνται τέσσερα άτομα από το Αγρίνιο, τα οποία επρόκειτο να καθίσουν σήμερα Δευτέρα στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου.

Πρόκειται για δυο άνδρες και δυο γυναίκες οι οποίοι καταγγέλθηκαν από τρίτα άτομα για τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ωστόσο το Δικαστήριο αναβλήθηκε καθώς οι δυο από τους τέσσερις δεν κλήθηκαν εμπρόθεσμα, όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής τους Χρήστος Τσιμπούκης, με το Δικαστήριο να δέχεται ότι υφίσταται ο ισχυρισμός.

Πηγή: aixmi-news.gr