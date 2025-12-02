Μεσολόγγι: Στις 5 Δεκέμβρη η ενημερωτική εκδήλωση «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!»

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι η ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία, με τίτλο: «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!», που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνουν ότι η εκδήλωση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία, που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 10:00-12:00, στον χώρο μπροστά από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου (Χαριλάου Τρικούπη 34).

Η εξ αναβολής εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου.