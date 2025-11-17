Μεσολόγγι: Στις 4 Δεκεμβρίου τα θυρανοίξια του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος

23
Τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος θα τελεστούν στο Μεσολόγγι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Ώρα 5:15 – 5:30 μ.μ.
- Προσέλευση επισήμων.
Ώρα 5:30 μ.μ.
- Τέλεση Ακολουθίας Αγιασμού Θυρανοιξίων Ανακαινισθέντος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.
- Χαιρετισμός Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δημητρίου, Προϊσταμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
- Απονομή Ανώτατης Τιμητικής Διακρίσεως Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ήτοι του Χρυσού Σταυρού αυτής μετά Μεταλλίου, στον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.
- Χαιρετισμός του τιμώμενου.
- Χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου.
- Καταληκτήρια ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.
Με το πέρας της εκδηλώσεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός θα δεχθεί τις ευχές του Ιερού Κλήρου, των Αρχόντων και του φιλοχρίστου λαού, με αφορμή την εορτή των ονομαστηρίων του.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Ώρα 7:30 – 10:30 π.μ.
- Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.
Η πρόσκληση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: