Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Home Κοινωνικά Νέα

Μεσολόγγι: Στις 4 Δεκεμβρίου τα θυρανοίξια του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος θα τελεστούν στο Μεσολόγγι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 5:15 – 5:30 μ.μ.

  • Προσέλευση επισήμων.

Ώρα 5:30 μ.μ.

  • Τέλεση Ακολουθίας Αγιασμού Θυρανοιξίων Ανακαινισθέντος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.
  • Χαιρετισμός Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δημητρίου, Προϊσταμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
  •  Απονομή Ανώτατης Τιμητικής Διακρίσεως Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ήτοι του Χρυσού Σταυρού αυτής μετά Μεταλλίου, στον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.
  • Χαιρετισμός του τιμώμενου.
  • Χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου.
  • Καταληκτήρια ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Με το πέρας της εκδηλώσεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός θα δεχθεί τις ευχές του Ιερού Κλήρου, των Αρχόντων και του φιλοχρίστου λαού, με αφορμή την εορτή των ονομαστηρίων του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 7:30 – 10:30 π.μ.

  • Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Η πρόσκληση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.