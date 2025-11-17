Μεσολόγγι: Στις 4 Δεκεμβρίου τα θυρανοίξια του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος

Τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος θα τελεστούν στο Μεσολόγγι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 5:15 – 5:30 μ.μ.

Προσέλευση επισήμων.

Ώρα 5:30 μ.μ.

Τέλεση Ακολουθίας Αγιασμού Θυρανοιξίων Ανακαινισθέντος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Χαιρετισμός Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δημητρίου, Προϊσταμένου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Απονομή Ανώτατης Τιμητικής Διακρίσεως Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ήτοι του Χρυσού Σταυρού αυτής μετά Μεταλλίου, στον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.

Χαιρετισμός του τιμώμενου.

Χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου.

Καταληκτήρια ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Με το πέρας της εκδηλώσεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός θα δεχθεί τις ευχές του Ιερού Κλήρου, των Αρχόντων και του φιλοχρίστου λαού, με αφορμή την εορτή των ονομαστηρίων του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 7:30 – 10:30 π.μ.

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Η πρόσκληση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: