Μεσολόγγι: Στις 26 Σεπτεμβρίου η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2025 Ε’ ΕΣΣΟ

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2025 Ε’ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «Αντγου Σπύρου Μουστακλή».

Η ανακοίνωση:

O Διοικητής του 2/39 ΣΕ «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ»-ΚΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Συνταγματάρχης (ΠΖ) Παντελεήμων Μπερτσιάς έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2025 Ε’ ΕΣΣΟ, την 26 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελετής: