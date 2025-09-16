Μεσολόγγι: Στην φυλακή 3 Ρομά που μετέτρεψαν τα Ταμπακαριά σε εμπόλεμη ζώνη

Στη φυλακή τρεις από τους Ρομά στο Μεσολόγγι και ελεύθεροι οι άλλοι τρεις, που είχαν μετατρέψει τα Ταμπακαριά σε εμπόλεμη ζώνη.

Στις φυλακές οδηγούνται οι τρείς πρώτοι Ρομά που δικάστηκαν την περασμένη Παρασκευή στο αυτόφωρο για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή Ταμπακαριά μεταξύ δυο ομάδων Ρομά που συνεπλάκησαν για μια παρεξήγηση.

Η παρεξήγηση μεταξύ δυο οικογενειών Ρομά οδήγησε ορισμένα από τα μέλη και των δυο πλευρών να μετατρέψουν την περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη πετώντας η μια στην άλλη πέτρες, ξύλα, σίδερα και ότι άλλο έβρισκαν μπροστά τους.

Η μάχη διήρκησε πολλές ώρες καθώς η μία ομάδα έκανε επίθεση στην άλλη που ταμπουρωνόταν στο σπίτι της και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν από όλη αυτή την μάχη, υπήρξαν και τραυματισμοί, ενώ συνελήφθησαν και έξι άτομα, τρία από κάθε «στρατόπεδο».

Οι τρεις πρώτοι δικάστηκαν την Παρασκευή και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης τριών και δυο ετών.

Οι τρεις από την άλλη οικογένεια επρόκειτο να δικαστούν σήμερα Τρίτη στο αυτόφωρο καθώς ο δικηγόρος τους χθες ζήτησε αναβολή, επειδή δεν είχε λάβει γνώση της δικογραφίας εγκαίρως. Ωστόσο για σήμερα Τρίτη είχε προγραμματιστεί η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους πανελλαδικά και έτσι ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι τότε και οι τρείς αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού παρήλθε το τριήμερο της κράτησης τους.

Οι τρεις προηγούμενοι μεταφέρθηκαν στο Δικαστήριο καθώς είναι οι μάρτυρες της υπόθεσης, όμως θα μεταφερθούν στις φυλακές Ιωαννίνων μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: aixmi-news.gr