Μεσολόγγι: Στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο βίντεο για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου

Ο Δήμος Μεσολογγίου δημοσιοποιεί σήμερα το πρώτο επίσημο βίντεο παραγωγής του, διάρκειας 12 λεπτών, που δημιουργήθηκε με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του 1826.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Δήμου στο YouTube, στους παρακάτω συνδέσμους:

Ελληνικοί Υπότιτλοι:

Αγγλικοί Υπότιτλοι:

Γαλλικοί Υπότιτλοι:

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο παρουσιάζει με τρόπο σύγχρονο και αισθητικά άρτιο, την ιστορική διαδρομή του Μεσολογγίου, το πλούσιο πολιτισμικό του απόθεμα και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αναδεικνύει το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της περιοχής και συνδέει οργανικά το παρελθόν με το παρόν, προβάλλοντας όχι μόνο τον ηρωικό χαρακτήρα της πόλης, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται ο διττός στόχος: αφενός η ανάδειξη της Ιστορίας ενόψει της Μεγάλης Επετείου των 200 χρόνων από την Έξοδο και αφετέρου η προβολή της σημερινής εικόνας ενός ζωντανού, φιλόξενου και αναπτυσσόμενου Δήμου, που επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την επισκεψιμότητά του.

Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αφιερωμένης στον Δημήτριο Μεσθενέα, τυπογράφο των «Ελληνικών Χρονικών» και του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου. Το ίδιο βίντεο θα προβληθεί, με Μυποτιτλισμό, και στις επερχόμενες εκδηλώσεις του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 18 και την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Νίκο Αλιάγα για την ευγενική παραχώρηση της φωνής του στην εκφώνηση, καθώς και προς όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός έργου υψηλής αισθητικής ποιότητας, αντάξιου της ιστορίας και του συμβολισμού της Ιερής Πόλης.

Στο πλαίσιο του Μεγάλου Επετειακού Έτους 2026, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προετοιμάζει ήδη νέα σειρά βίντεο και ψηφιακού υλικού, τα οποία θα παρουσιαστούν στο κοινό το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης της Ιστορίας, του Πολιτισμού και του παγκόσμιου μηνύματος της Εξόδου.

Συντελεστές του βίντεο