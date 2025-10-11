Μεσολόγγι: Στα πράσινα «ντύθηκε» το Μουσείο Τρικούπη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

Φωτίστηκε «πράσινο» στο Μεσολόγγι το Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Το εμβληματικό κτίριο του Μουσείου της Οικογένειας Τρικούπη, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, φωταγώγησε «πράσινο» ήδη από χθες το βράδυ ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων» που τιμάται σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025.

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, έχοντας ως στόχο της να φέρει κοντά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον θεσμό της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που προάγει τον ανθρωπισμό, τη γνώση και την κοινωνική ευαισθησία, προβάλλοντας αξίες που ενώνουν και εμπνέουν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών, επισκεφθείτε τη σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων στο σύνδεσμο:

https://www.eom.gr/ethniko-mitroo-doreas-organon-kai-iston/