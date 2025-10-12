Μεσολόγγι: Στα χέρια της ΟΠΚΕ με ναρκωτικά και μαχαίρια σε όχημα και στην οικία του

Νέα σύλληψη σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν ναρκωτικά και μαχαίρια σε όχημα και στην οικία άνδρα.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και δύο μαχαίρια, έναν τρίφτη και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ακολούθως, σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Η συνολική ποσότητα της κάνναβης που κατασχέθηκε από το όχημα και την οικία ανέρχεται περίπου σε 20 γραμμάρια, ενώ εντοπίστηκαν και 10 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή Μεσολογγίου, από την οποία ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Πηγή: messolonghivoice.gr