Μεσολόγγι: Σοκ και θλίψη προκαλεί η εικόνα της πλημμυρισμένης πόλης από ψηλά

Θλιβερή είναι η εικόνα του πλημμυρισμένου Μεσολογγίου, με βίντεο που αντικατοπτρίζει από ψηλά το μέγεθος της καταστροφής στην Ιερή Πόλη.

Για ακόμη μια φορά, οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Προ ημερών, στις 2 Οκτωβρίου 2025, είχαν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα πλημμυρών κοντά στον Κήπο των Ηρώων και στο νότιο τμήμα του Μεσολογγίου, στην περιοχή του λιμανιού.

Σήμερα, το σκηνικό επαναλαμβάνεται, με τους κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται ξανά, ανήμποροι να παρέμβουν ουσιαστικά. Οι εικόνες που εκτυλίσσονται θυμίζουν βιβλική καταστροφή.

Το «Messolonghi by Locals-Μεσολόγγι των Ντόπιων» με ένα συγκλονιστικό βίντεο αναδεικνύει την κρισιμότητα του προβλήματος των πλημμυρών στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Δείτε το βίντεο: