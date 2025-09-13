Μεσολόγγι: Σήμερα στο Κτίριο Χρυσόγελου η εκδήλωση προς τιμή του Λάκη Χαντζή

Σήμερα στο Μεσολόγγι θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Χρυσόγελου η εκδήλωση προς τιμή του λογοτέχνη – ποιητή Λάκη Χαντζή, όπως ενημέρωσε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση:

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας λογοτέχνη – ποιητή Λάκη Χαντζή, τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και της Παγκύπριας Λογοτεχνίας και Ποίησης, που θα γίνει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στο Κτίριο Χρυσόγελου, με Έκθεση χειρόγραφων ποιημάτων του σε πάπυρο και απαγγελία ορισμένων εξ αυτών.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας και τον ποιητή.

Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο έως και τις 20/9

Δείτε την πρόσκληση: