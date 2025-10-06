Μεσολόγγι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος μετά τις πλημμύρες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μεσολογγίου μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Κ. Καραγκούνη:

Μετά από σχετική συνεννόηση με τον Δήμαρχο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο προς τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Κώστα Καραγκούνη, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του τελευταίου με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Αντικείμενο της παρέμβασης αποτέλεσε η ανάγκη άμεσης κήρυξης του συνόλου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου – δηλαδή των Δημοτικών Ενοτήτων Αιτωλικού, Οινιάδων και Μεσολογγίου – σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2025.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, οχήματα, αγροτικές εκτάσεις, κοινόχρηστους χώρους και δημοτικές υποδομές.

Ενδεικτικά, σοβαρές φθορές έχουν καταγραφεί και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μεσολογγίου, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο υπουργός κύριος Κεφαλογιάννης έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα και έγινε στο σύνολό του όπως ακριβώς κατετεθη.

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Καραγκούνης εξέφρασε την ικανοποίησή του και βέβαια την αμέριστη συμπαράστασή του στους πληγέντες και διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη της τοπικής

κοινωνίας και άμεση αποκατάσταση των ζημιών.