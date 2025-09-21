Μεσολόγγι: Σχέδιο διάσωσης για το κτίριο του Ιδρύματος Κυριαζή

Σχέδιο διάσωσης, πρόταση για το κτίριο του Ιδρύματος Κυριαζή στο Μεσολόγγι υποβλήθηκε όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", στο πλαίσιο της οποίας σχεδόν 10 εκατ. ευρώ θέλει να αντλήσει από το ΕΣΠΑ ο Δήμος Μεσολογγίου. Ποιο είναι το σχέδιο για την επανάχρηση του κτιρίου

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Στις ράγες έχει μπει το σχέδιο του Δήμου Μεσολογγίου για την αξιοποίηση μετά από αρκετά χρόνια εγκατάλειψης του κτιρίου του ιδρύματος Κυριαζή, που μέχρι το 2014 στέγαζε το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Μεσολογγίου πρόκειται για να καταθέσει πρόταση για την αναβάθμιση του κτιρίου σε σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ που αφορά την «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α.».

Μάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε η σχετική προμελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Μεσολογγίου και προβλέπει εκτεταμένες εργασίες για την πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με συνολικό προϋπολογισμό 9,7 εκατ. ευρώ.

Για να συμβεί αυτό νωρίτερα ο Δήμος Μεσολογγίου έπρεπε να επιλύσει το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου, καθώς ως γνωστόν το Ίδρυμα Κυριαζή τα προηγούμενα χρόνια ήταν εν πολλοίς ανενεργό. Αυτό που εν τέλει αποφασίστηκε είναι η σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για 20 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης επιπλέον για 10 χρόνια και το Δήμο Μεσολογγίου να αναλαμβάνει οφειλές του Ιδρύματος ύψους περίπου 250.000ευρώ κυρίως από φορολογικές υποχρεώσεις.

Σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση υπηρεσιών και τμημάτων του Δήμου, όπως τμήματα δια βίου μάθησης (πληροφορική, ξένες γλώσσες, λογιστική) ή η δημοτική φιλαρμονική, εξυπηρετώντας έτσι τον σκοπό του διαθέτη για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους του Δήμου.

Για την επανάχρηση του κτιριακού συγκροτήματος σχεδιάστηκε ένα νέο κτηριολογικό πρόγραμμα που προτείνεται να περιλαμβάνει:

Γραφεία για στελέχη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Αίθουσα προβολών

Αίθουσα συνεδριάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών

Κυλικείο με βοηθητικούς χώρους

Κοινόχρηστους χώρους

Αίθουσα εκπαίδευσης και ενημέρωσης πολιτών

Αρχείο

WC

Επιπλέον για την εύρυθμη λειτουργία των διαφορετικών ενοτήτων του κτιρίου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, για την χωροθέτηση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, του συστήματος και της δεξαμενής πυρόσβεσης, αλλά και για την κάλυψη της απαίτησης για χώρο στάθμευσης, θα κατασκευασθεί υπόγειος χώρος μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα.

Επιπροσθέτως, μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα θα κατασκευασθεί και ημιυπόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με αμφιθεατρική διάταξη, χωρητικότητας περίπου 150 θέσεων.

Τέλος ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνεται στο σχέδιο ως ο «κήπος» του κτηριακού συνόλου. Ουσιαστικά θα αποτελεί έναν χώρο πρασίνου σε άμεση γειτνίαση με το φυσικό πράσινο ενισχύοντας τη σχέση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο κήπος αυτός θα αποτελεί έναν καθιστικό χώρο, με φυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό και διαδρομές περιπάτου. Ταυτόχρονα, θα αποτελεί και έναν δυναμικό χώρο που σε συνδυασμό με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τις λειτουργίες των μουσειακών εκθεμάτων θα μπορεί να φιλοξενεί παράλληλες δράσεις, να μετατρέπεται σε χώρο υπαίθριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε υπαίθριο εκθεσιακό χώρο.

Το κτίριο του Ιδρύματος Κυριαζή ανεγέρθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν σε αυτό, σχολές Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας και Υποδηματοποιίας. Η σχολή λειτούργησε σε δύο περιόδους. Από το 1906 έως το 1922 με την λειτουργία του τμήματος ξυλουργικής – επιπλοποιίας που διακόπηκε λόγω επιτάξεως του κτιρίου για την στέγαση των προσφύγων και στη συνέχεια του Ιεροδιδασκαλείου και από το 1930 έως το 1940 με την λειτουργία και δεύτερης σχολής Υποδηματοποιίας που και αυτή διακόπηκε λόγω της έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου και στη συνέχεια της μετατροπής του κτιρίου σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μετά την λήξη του πολέμου έγινε απόπειρα επαναλειτουργίας των σχολών, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη αυτό δυνατόν.

Το 1980 η Σχολή επαναλειτούργησε για τη στέγαση Κέντρου Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου. Εν συνεχεία στεγάσθηκε σε αυτό από το 2002 το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου έως και το 2014. Από το 2014 που το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου μεταστεγάστηκε σε νέο κτίριο, το κτίριο της Σχολής, βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, έχει υποστεί πολλές φθορές λόγω αχρησίας και χρήζει συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης, προκειμένου να διασωθεί ένα εμβληματικό κτίριο ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"