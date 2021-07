Μεσολόγγι: Rapid test για Covid-19 στο ΚΑΠΗ από 2 έως 6 Αυγούστου

Ο ΕΟΔΥ, με δεδομένη την αυξημένη δυνατότητα ελέγχων λόγω της έγκρισης των rapidtests για Covid-19 προσθέτει στη στρατηγική του τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κινητές Μονάδες Υγείας Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, υπό την εποπτεία της ΤΟ.Μ.Υ. Μεσολογγίου, θα διενεργήσουν τυχαίο έλεγχο με δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtest).

Οι Κινητές Μονάδες Υγείας θα βρίσκονται στο χώρο του ΚΑΠΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ την ερχόμενη εβδομάδα Δευτέρα 02/08 έως Παρασκευή 06/08 και ώρες 09:00-15:00.(For the citizens from foreign countries who wish to take the Covid-19 rapid or PCR tests if needed, they can adress to the following places: Monday to Friday: 09:00 – 15:00 at KAPI of Mesolonghi (TrikoupiSpiridonos 31 str.)

Τα αποτελέσματα του ελέγχου και οι απαραίτητες οδηγίες θα δίνονται μέσα σε 15 λεπτά.

Οι πολίτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία για την έκδοση βεβαίωσης αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης των selftests που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, αλλά και για το συνεχή έλεγχο της διασποράς της Covid-19 στο ευρύ κοινό, οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στο Λιμάνι Μεσολογγίου (δίπλα στο περίπτερο) την Κυριακή 01/08 και ώρες 10:00 – 13:00.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εμφανίσει συμπτώματα επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα ιατρό του. Ο ΕΟΔΥ ευχαριστεί τους πολίτες για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια των τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων για Covid-19 και παραμένει στην διάθεσή τους για οποιαδήποτε πληροφορία.

*Φωτογραφία αρχείου