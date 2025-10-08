Μεσολόγγι: Πυροβολισμοί σε μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πεντάλοφο

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς από αγνώστους εκτυλίχθηκε στο Πεντάλοφο Μεσολογγίου, σε μηχάνημα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα δεν εκτελούσε εργασίες εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε μεταφερθεί στην περιοχή ενόψει έργων που επρόκειτο να ξεκινήσουν αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Από τα πυρά προκλήθηκαν ζημιές στο παρμπρίζ.

Σύμφωνα με το messolonghivoice.gr, σε επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Μαυρομμάτη, έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει σε μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών. Η Αστυνομία διερευνά το συμβάν, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διαλευκανθούν τα αίτια της επίθεσης.