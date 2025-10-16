Μεσολόγγι: Πτήση επιτυχίας για τους Περιφερειακούς Αγώνες Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών

Εντυπωσίασαν στο Μεσολόγγι τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη στους Περιφερειακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο.

Η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν, την Κυριακή 12 – 10 – 25, «Περιφερειακοί Αγώνες Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών» στο αεροδρόμιο του Μεσολογγίου.

Την ευθύνη της οργάνωσης είχε η «Αεραθλητική Ένωση Πατρών» , μετά από προγραμματισμό και έγκριση από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.), ενώ η Αερολέσχη Μεσολογγίου διέθεσε τη χρήση του αεροδρομίου και των λοιπών ευκολιών εδάφους.

Οι αεραθλητές,, από διάφορα σωματεία και μέρη της Ελλάδας , οι συνοδοί και οι φίλοι της Αερολέσχης, που αγωνίστηκαν ή επισκέφθηκαν το αεροδρόμιο, έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την οργάνωση των αγώνων , τις ευκολίες εδάφους και την φιλοξενία που έτυχαν στο χώρο.

Ιδιαίτερα όμως ενθουσιασμένα έμειναν τα τέκνα των επισκεπτών ,οι «μικροί μας φίλοι», οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τις πτήσεις των «Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών» και ζητούσαν από τους γονείς των την άμεση απόκτηση ενός παρόμοιου αεροσκάφους, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα για το λαμπρό μέλλον της «Γενικής Αεροπορίας».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και να εξηγηθεί ότι το υπόψη αεράθλημα δεν υπηρετεί μόνο ένα hobby, αλλά αποτελεί και τη βάση της «τεχνολογίας αιχμής» των drones και των «αυτόνομων αεροχημάτων» , δοκιμές των οποίων γίνονται στο αεροδρόμιό μας από πανεπιστημιακά – τεχνολογικά ιδρύματα - εταιρείες και σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού.